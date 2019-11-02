Son Dakika Haberleri: Vali Epcim yangında evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Vali Epcim yangında evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Epcim yangında evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi

6 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Mutlu köyünde çıkan yangında evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Vali Epcim yangında evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Mutlu köyünde çıkan yangında evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.


Bayburt merkeze bağlı Mutlu köyünde çıkan yangında evleri ve ahırları zarar gören vatandaşları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İlgili kurumlar tarafından sağlanacak yardımlarla yaşanan hadisenin olumsuz etkilerinin hafifletileceğini söyleyen Vali Epcim, "Hasar tespit çalışmaları doğrultusunda bugün itibariyle gerekli adımların atılmaya başlandı. Yapabileceğimiz seviyenin en üst düzeyinde bu yardımları yapacağız. Tekrar sizlere ve köy halkımıza geçmiş olsun." dedi.


Vali Epcim daha sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak İl Müdürü Haluk Akkoyunlu'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - BAYBURT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malezya Türkiye'de otomobil üretmek istiyor
Öldürülen YPG'li teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, küskün isimlerin partiye dönüşü için hamle yapacak Sıkı denetim başladı! İstanbul'da 'çakar'a ceza yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 10:36:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Epcim yangında evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]