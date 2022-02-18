Üye Girişi
Vali Erdinç Yılmaz: "Caminin kapısını yakan şahıs maalesef madde bağımlısı" - Son Dakika

Vali Erdinç Yılmaz: "Caminin kapısını yakan şahıs maalesef madde bağımlısı"

18.02.2022 13:21

Vali Erdinç Yılmaz: "Caminin kapısını yakan şahıs maalesef madde bağımlısı" Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, tarihi Envar'ül Hamit Camii'nde çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, tarihi Envar'ül Hamit Camii'nde çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu.

Vali Erdinç Yılmaz: "Caminin kapısını yakan şahıs maalesef madde bağımlısı"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, tarihi Envar'ül Hamit Camii'nde çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, tarihi Envar'ül Hamit Camii'nde çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirten Vali Yılmaz, caminin kapısını yakan kişinin madde bağımlısı olduğunu söyledi.

Hacı Osmanlı Mahallesi'ndeki Envar'ül Hamit Camii'nde sabah saatlerinde meydana gelen yangında caminin ahşap kapısı tamamen yandı. Cuma namazı öncesi olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, olayı gerçekleştiren şahsın madde bağımlısı olduğunu ifade etti.

Konuşmasında uyuşturucuyla mücadelenin önemine de değinen Vali Erdinç Yılmaz, "Maalesef madde bağımlısı ne yaptığını da bilmeyen bir kişi zaten şu anda da kendisi elimizde, camimizin kapısını yakmış. Buranın en kısa zamanda onarımını yaptıracağız. Belki acil olduğu için gerektirdiğinden bir kapı taktırırız. Aslına uygun kapıyı da en kısa zamanda yaptırıp tekrar taktıracağız. Aslında burada düşündüren şudur. Uyuşturucuyla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bir madde bağımlısının neler yapabileceğini de görmemiz açısından düşündürücüdür. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz: Caminin kapısını yakan şahıs maalesef madde bağımlısı
Vali Erdinç Yılmaz: Caminin kapısını yakan şahıs maalesef madde bağımlısı
Vali Erdinç Yılmaz: Caminin kapısını yakan şahıs maalesef madde bağımlısı

YORUMLAR
500

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Osmanlı, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Erdinç Yılmaz: 'Caminin kapısını yakan şahıs maalesef madde bağımlısı' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:47 Suçu başkasının üstüne atarak kurtulabileceğini düşündü! Metrodaki bıçaklı saldırgan hakim karşısında
13:43 İstanbul'da enerji yoksulluğu artıyor: Elektrik faturaları 4 yılda yüzde 400 zamlandı!
13:43 Kadro iddialı! Cenk, Aboubakar ve Talisca bir arada
13:40 İktidar vekilleri "Geççek"i sevmedi! Meclis'in kavgacı vekiline göre Tarkan "trol"!
13:33 Pakistanlı doktor İzmir'de 37 hastasını taciz etti! Akıllanmadı! Bu kez Tunceli'de tacize yeltenince, tutuklandı
13:25 Galatasaray, Yuri Gorshkov'la iletişim halinde! Taraftarlar dört gözle bekliyor
13:11 PKK terörünün ilk şehidi annesinin isteği ile astsubay olmuştu!
13:21 Vedat Bilgin'den sevindiren haber geldi! 13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Kanser dahil
13:15 Geççek'i öne süren Erdoğan'ın eski doktoru Çömez, eski partisine şarkı önerdi: Bu da geçer yahu!
13:15 Falyalı cinayetinde iki ayrı eldiven: İkisi de Mustafa Söylemez'e ait! Cinayeti DNA çözecek!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 13:53:05. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Erdinç Yılmaz: "Caminin kapısını yakan şahıs maalesef madde bağımlısı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement