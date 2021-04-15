Vali Erdinç Yılmaz, Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Yılmaz, ziyaretinde barınma merkezi yöneticisi Yıldız Uzan'dan bilgi aldı.
Kampta açılan kursları ziyaret eden Yılmaz, kursiyerlerin el emeği ürünlerinden oluşan sergiyi gezdi. Merkezdeki ailelerle görüşen Yılmaz, çocuklarla sohbet etti.
Merkez yöneticisi Uzun, 13 bin 640 kişi kapasiteli merkezde 9 bin 190 kişinin barındığını kaydetti.
Merkezde 3 okul, 1 acil servis, 1 poliklinik, 2 cami, 3 çocuk oyun parkı ve 4 spor alanı olduğunu aktaran Uzun, merkezde ayrıca 14 kursun hizmet verdiğini belirtti.
Kaynak: AA
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