Vali Erdinç Yılmaz, Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Merkezde 3 okul, 1 acil servis, 1 poliklinik, 2 cami, 3 çocuk oyun parkı ve 4 spor alanı olduğunu aktaran Uzun, merkezde ayrıca 14 kursun hizmet verdiğini belirtti.

Merkez yöneticisi Uzun, 13 bin 640 kişi kapasiteli merkezde 9 bin 190 kişinin barındığını kaydetti.

Kampta açılan kursları ziyaret eden Yılmaz, kursiyerlerin el emeği ürünlerinden oluşan sergiyi gezdi. Merkezdeki ailelerle görüşen Yılmaz, çocuklarla sohbet etti.

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