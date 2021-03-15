Vali Erdinç Yılmaz'ın korona virüsle mücadelesi takdir topluyor - Son Dakika

Vali Erdinç Yılmaz'ın korona virüsle mücadelesi takdir topluyor

15.03.2021 08:28

Vali Erdinç Yılmaz'ın korona virüsle mücadelesi takdir topluyor -'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Osmaniye'de sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnafa korona virüsle ilgili bilgilendirme yaparken balkondaki vatandaşlara da seslenerek mücadeleye destek istedi Sağlık Bakanlığı'nca...

Vali Erdinç Yılmaz'ın korona virüsle mücadelesi takdir topluyor

-'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Osmaniye'de sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnafa korona virüsle ilgili bilgilendirme yaparken balkondaki vatandaşlara da seslenerek mücadeleye destek istedi

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz'ın kırmızı rengi maviye çevirmek için verdiği mücadele takdir topluyor. 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında sokağa inen Vali Yılmaz, esnafa korona virüsle ilgili bilgilendirme yaparken balkondaki vatandaşlara da seslenerek mücadeleye destek istedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan ve 100 bin nüfus üzerinden vaka sayısı ile risk grubuna göre renklendirilen korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye'de devam eden korona virüs denetimleri daha da sıklaştırıldı. 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile birlikte sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnafları ziyaret ederek korona virüsle mücadelede destek istedi. Korona virüsle mücadele çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da denetimlerini dürdüren Vali Yılmaz, araçları tek tek durdurup sürücülere 'Neden dışardasınız, izin belgeniz var mı? diye sordu. Açık olan iş yerlerindeki esnafa korona virüsle ilgili bilgilendirmede yapan Yılmaz, balkondaki vatandaşlara da çağrıda bulunarak 'Özellikle kadınlardan bir talebimiz var. Ev buluşmalarımızı ancak kadınlarımız önler. Destek olun bizlere' diye mücadelede destek istedi.

Kurallara uyarak Osmaniye'yi çok yüksek riskli iller arasından çıkaracaklarına inanan Vali Erdinç Yılmaz, "Pazar günü de denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bugün sokaklarımızın boş olduğunu ve kurallara uyulduğunu görüyoruz. Bu hassasiyeti gösterdikleri için tüm Osmaniyeli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum; bu dönemde ev ziyaretlerini, misafir kabul etmeyi asla yapmamamız gerekiyor. Bu konuda özellikle kadınlarımızdan hassasiyet göstermelerini bekliyorum. Ayrıca genç kardeşlerimizden de kurallara uyma konusunda hassasiyet göstermelerini, bu mücadeleye destek olmalarını istiyorum, onların desteği çok önemli. Çünkü gençler belirti göstermeden taşıyabiliyor ve yayılmaya neden olabiliyorlar. Dolayısıyla hepimiz kurallara uyma konusunda hassasiyet gösterdiğimizde inşallah ilimizi çok riskli iller arasında olmaktan bir an önce çıkacağımıza ve korona virüsü ilimizden atacağımıza inanıyorum. Bunu ancak birlikte başarabiliriz, bütün Osmaniyeli hemşerilerimin bu mücadeleye desteklerini bekliyorum" diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz'ın korona virüsle mücadelesi takdir topluyor
Vali Erdinç Yılmaz'ın korona virüsle mücadelesi takdir topluyor
Vali Erdinç Yılmaz'ın korona virüsle mücadelesi takdir topluyor
Vali Erdinç Yılmaz'ın korona virüsle mücadelesi takdir topluyor

Sağlık Bakanlığı, Erdinç Yılmaz, Koronavirüs, Osmaniye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vali Erdinç Yılmaz'ın korona virüsle mücadelesi takdir topluyor - Son Dakika


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