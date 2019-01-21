Vali Erdoğan Bektaş, Harmankaya Şelaleleri'ni Gezdi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Harmankaya Şelaleleri'ni gezdi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Harmankaya Şelaleleri'ni gezdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Bektaş'ın kentte turizm yatırımları yapılması planlanan yerlerdeki doğal güzellikleri tanımak amacıyla gezilerine devam ettiği bildirildi.



Bu kapsamda Harmankaya Şelaleleri'ni ve çevresini gezen Vali Bektaş'ın yaralı halde bulunan bir kuşun tedavisinin yapıldıktan sonra doğaya salıverilmesine vesile olduğu belirtilen açıklamada, gezi esnasında soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için yaban hayvanlarına yem bırakıldığı ifade edildi.



Geziye, Vali Yardımcısı Nevzat Taştan'ın yanı sıra Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci'nin de eşlik ettiği kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu

Rizeli Mucidin İcadı ile Direklere Tırmanmak Artık Çok Kolay

Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın

Kayınbabasının Cenazesine Katılmayan Kadın, Tazminat Ödeyecek