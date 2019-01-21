Son Dakika Haberleri: Vali Erdoğan Bektaş, Harmankaya Şelaleleri'ni Gezdi

Vali Erdoğan Bektaş, Harmankaya Şelaleleri'ni Gezdi

1 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Harmankaya Şelaleleri'ni gezdi.

Vali Erdoğan Bektaş, Harmankaya Şelaleleri'ni Gezdi, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Harmankaya Şelaleleri'ni gezdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Bektaş'ın kentte turizm yatırımları yapılması planlanan yerlerdeki doğal güzellikleri tanımak amacıyla gezilerine devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda Harmankaya Şelaleleri'ni ve çevresini gezen Vali Bektaş'ın yaralı halde bulunan bir kuşun tedavisinin yapıldıktan sonra doğaya salıverilmesine vesile olduğu belirtilen açıklamada, gezi esnasında soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için yaban hayvanlarına yem bırakıldığı ifade edildi.

Geziye, Vali Yardımcısı Nevzat Taştan'ın yanı sıra Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci'nin de eşlik ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:08 Kaynak: AA

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