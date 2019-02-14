Vali Erdoğan Bektaş'tan Ziyaret
27 dakika önce
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde incelemelerde bulundu.
Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
, Kilimli
ilçesine bağlı Gelik
beldesinde incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Bektaş
'ın, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin'i ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, Sezgin'in, Vali Bektaş'a belediyenin faaliyetleri konusunda bilgi verdiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:11 Kaynak: AA
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