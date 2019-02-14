Son Dakika Haberleri: Vali Erdoğan Bektaş'tan Ziyaret

Vali Erdoğan Bektaş'tan Ziyaret

27 dakika önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde incelemelerde bulundu.

Vali Erdoğan Bektaş'tan Ziyaret, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Bektaş'ın, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sezgin'in, Vali Bektaş'a belediyenin faaliyetleri konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:11 Kaynak: AA

Kilimli, Zonguldak, Gelik, Erdoğan Bektaş, Güncel
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