Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (3) - Son Dakika
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Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (3)

22.08.2022 13:16
Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (3)

VALİ ERGÜN, YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDIUşak'ta yangın çıkan iplik fabrikasına gelerek, yetkililerden bilgi alan Vali Turan Ergün, "Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'mize Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada yangın ihbarı geldi.

VALİ ERGÜN, YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Uşak'ta yangın çıkan iplik fabrikasına gelerek, yetkililerden bilgi alan Vali Turan Ergün, "Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'mize Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada yangın ihbarı geldi. Uşak ve ilçe belediyelerinin itfaiye müdürlükleri, orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmektedir. Buradaki iplik ve ham madde yangına elverişli olduğu için alevler, kısa sürede büyüyebiliyor. Yangının openet kısmında çıktığı söyleniyor ancak sebepleri daha sonra itfaiye ekiplerince belirlenecektir. Şu anda öncelikli amacımız, yangını söndürmek. Herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır" dedi.

Feyzi DAVULCU/ UŞAK,


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Uşak'ta iplik fabrikasında yangın Uşak'ta iplik fabrikasında yangın
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Turan Ergün, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (3) - Son Dakika

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