Vali Erin, 11 Nisan Spor Kompleksindeki Yatırımları Denetledi - Son Dakika

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ili olan Şanlıurfa'da gençlerin sporla tanışması, sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması amacıyla 11 Nisan Spor Kompleksinde inşa edilen tam olimpik yüzme havuzunda sona gelindi.

Uluslararası müsabakalara uygun şekilde inşa edilen, içerisinde fitnes salonu, sauna, idari odalar, VIP salonu, 500 kişilik tribün ve dijital skorbordun yer aldığı tam olimpik yüzme havuzu inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Abdullah Erin, yatırım bedeli 50 milyon TL olan yeni tesislerin Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diledi.

11 Nisan Spor Kompleksindeki çalışmaları denetleyen Vali Erin, aynı yerdeki Reşit Köylü sentetik çim saha yapımı ve tenis kortundaki zemin değişimi işlerinde de incelemelerde bulundu.

Geçen yıl Şanlıurfa'daki Sarıbal kırsal mahallesine 400 bin TL harcama ile tenis kortu inşa eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde 1352 kişilik Göbeklitepe Öğrenci Yurdu için 46 milyon 900 bin TL, kitap kafe için 2 milyon TL, sporcu fabrikası adlı tesis için 6 milyon 766 bin TL, Birecik Şifa Hatun Öğrenci Yurdu için 10 milyon 384 bin TL, Suruç spor salonu bakım ve onarımı için 518 bin 400 TL bütçe kullanmıştı.

Spor salonu bakım, onarım ve zemin değişimi için 1 milyon 223 bin TL'nin harcandığı Birecik'te, Spor Toto Genel Müdürlüğü işbirliğinde 4 milyon 500 bin TL bedelli yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı ise devam ediyor. Akçakale, Harran, Karaköprü, Haliliye, Viranşehir, Halfeti ve İpekyol portatif havuzları da 2 milyon 500 bin TL harcanarak tamamlandı.

Şanlıurfa genelinde gençlere yönelik spor tesisleri inşası, bakım ve onarım faaliyetlerine devam eden Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Viranşehir sentetik saha ve soyunma odalı tribün yapımı için 3 milyon 450 bin TL, Suruç ve Reşit Köylü sentetik sahalarının halı değişimi için de 2 milyon 650 bin TL bütçe ayırdı.

Harran Üniversitesi genç ofis çalışmasının 200 bin TL harcama ile 2019 yılında tamamlandığı Şanlıurfa'da, Siverek ilçesi genç ofis için ise 150 bin TL'lik kaynak aktarıldı.

Spor tesisleri ile öğrenci yurtlarının bakım ve onarımı için de önemli kaynakların aktarıldığı Şanlıurfa'da, 10 adet okula halı saha yapımı için 100 bin TL, Siverek Spor Salonu zemin bakım onarımı için 100 bin TL, Mehmet Akif İnan Öğrenci Yurdu dış cephe yalıtım ve boya işleri için 264 bin 960 TL, 11 Nisan Spor Kompleksi tenis kortu zemin değişim için 300 bin TL harcandı.

Çok sayıda okula spor malzemesi desteğinde de bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü koordinesinde, 2017 - 2021 yılları arasında Şanlıurfa'ya 118 milyon 306 bin 475 TL yatırım yapıldı.