Son Dakika Haberleri: Vali Erin, 3 Kişinin Öldüğü Kazada, Yaralıları Ziyaret Etti

Vali Erin, 3 Kişinin Öldüğü Kazada, Yaralıları Ziyaret Etti

43 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde dün yaşamını yitiren 3 kişi, Akçakale'de toprağa verildi.

Vali Erin, 3 Kişinin Öldüğü Kazada, Yaralıları Ziyaret Etti, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde dün yaşamını yitiren 3 kişi, Akçakale'de toprağa verildi. Vali  Abdullah Erin, kazada yaralananları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

?Suruç'ta, dün sabah saatlerinde Hüseyin Ay yönetimindeki 44 EG 340 plakalı öğrenci servisi ile Mahmut Akkurt yönetimindeki 37 BF 2017 plakalı işçi servis minibüsü çarpıştı. Kazada, Hatice Sonar (24), Fethi Akkurt (34), Aysel Sunar (40) hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden 3 kişi, Akçakale'de toprağa verildi.

Vali Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ve İl Sağlık Müdürü Himmet Turgut ile birlikte, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaralılara ve ailelerine 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Erin, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine de başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için de olumsuz hava şartlarında yola çıkan sürücülerimizi biraz daha dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:39 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel
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