Vali Erin acılı aileye başsağlığı diledi
1 saat önce
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Haziran 2019 tarihinde Siverek'e bağlı Çeltik mahallesinde meydana gelen olayda 4 yakını vefat eden İzol ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:01 Kaynak: İHA
Valisi Abdullah Erin
, 15 Haziran 2019 tarihinde Siverek
'e bağlı Çeltik
mahallesinde meydana gelen olayda 4 yakını vefat eden İzol ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Olaydan hemen sonra yaşanan trafik kazasında vefat eden iki vatandaşımızın yakınlarına daha önce taziye ziyaretinde bulunan Vali Erin, dün akşam saatlerinde de Siverek'e bağlı Çeltik mahallesine giderek ailenin büyükleri ile bir araya geldi. Yaşanan olaydan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek aileye başsağlığı dileyen Vali Erin, olayla ilgili soruşturmanın büyük bir titizlikle yürütüldüğünü, olayın meydana geldiği andan itibaren her türlü tedbirin en üst düzeyde alındığını, suçluların adalet önünde hesap vererek gerekli cezaya çarptırılacaklarından kimsenin şüphesinin olmamasını istedi.
Vali Erin'e taziye ziyaretinde Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Jandarma
Komutanı Albay Eyüp
Sabri Kirişçi, Siverek İlçe Jandarma Komutanı ve Siverek İlçe Emniyet Müdürü de eşlik etti. - ŞANLIURFA
Beyaz altın tarlaları havadan görüntülendi! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
ŞANLIURFA Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı
Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu
Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı