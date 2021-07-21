Vali Erin; Aşı, Trafik ve Kan Davalarına Dikkat Çekti - Son Dakika
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Vali Erin; Aşı, Trafik ve Kan Davalarına Dikkat Çekti

21.07.2021 19:11
Vali Erin; Aşı, Trafik ve Kan Davalarına Dikkat Çekti

Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, trafik, koronavirüs salgını ve kan davaları konusunda önemli mesajlar verdi.

Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, trafik, koronavirüs salgını ve kan davaları konusunda önemli mesajlar verdi.

Bayram namazını Hz. İbrahim Halilullah (Dergah) Camii'nde kılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'la birlikte halkla bayramlaştı.

Cami çıkışı Şanlıurfalıların bayramını tebrik eden Vali Erin, bayram öncesinden başlayan yoğun trafik nedeniyle meydana gelen kazalara dikkat çekerek, tüm vatandaşların trafik kurallarına riayet etmesini istedi.

Koronavirüs salgını hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Erin, salgınla mücadelede en etkili yöntemin aşı olduğunu hatırlatarak, Şanlıurfa'da aşılanma oranının çok düşük olduğuna dikkat çekti. 65 yaş üstü aşılamada oldukça iyi sonuçlar elde edilmesine rağmen daha genç nüfusun aşı konusunda duyarlı davranmalarını isteyen Vali Erin, " Türkiye'de aşı ortalaması yüzde 70'lere ulaşmak üzere. Bu başarı, dünyaya da örnek gösteriliyor. Ancak Şanlıurfa'da bu oran çok düşük. Yüzde 34 civarı bir aşılanma oranı ile Türkiye ortalamasının yarısı civarındayız. Önümüzdeki dönemde tekrar artacak vaka sayılarının yaratacağı olumsuzluklar, Allah korusun ölümler ve koronavirüsün tetikleyeceği diğer rahatsızlıkların, insanlarımızın sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için lütfen Şanlıurfalı kardeşlerimiz, özellikle genç kesim randevusuz bir şekilde sağlık birimlerimize, hastanelerimize ve hemen hemen her noktada oluşturduğumuz noktalara giderek aşı olmalarını rica ediyoruz. " dedi.

Bayramların, kardeşlik, barış, dargınlık ve küskünlüklerin sona erdiği günler olduğunu kaydeden Vali Erin, "Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlıkları ve diğer çok küçük meselelerden dolayı insanlarımızın birbirlerine zarar vermeleri, bunun ulusal hatta uluslararası medyada gündem olması, Peygamberler kenti olarak tabir ettiğimiz Şanlıurfa'ya verdiği inanılmaz zarar var. Bu konuda, tüm Şanlıurfalı kardeşlerimize, ailelere, kanaat önderlerine, din adamlarına ve aşiretlerin hepsine bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz. Lütfen, birbirinize zarar vermekten vazgeçin. Barış ve kardeşlik içerisinde yaşamayı bilelim. Geçmişimize, tarihimize, Peygamberler kenti olma unvanımıza yaraşır bir şekilde sulh ve selamet içerisinde olalım. Bunu bütün dünyaya gösterelim. Neredeyse on günde bir, haftada bir meydana gelen cinayetlere son verelim. Bu konuda bir toplumsal duyarlılık oluşturalım. Hep birlikte hareket edelim. Şanlıurfa'yı medeni, olumlu, güzel gelişmelerle dışarıya yansıtalım. Bunu başarabilecek bilgi, birikim, tarihsel geçmişe sahibiz. Bu çağrıyı da bayram münasebetiyle bir kez daha yapmış olalım. " diye konuştu.

Bayram münasebetiyle ilk ziyaretini Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne yapan Vali Erin, görev başında olan polislerin bayramını tebrik etti. Ardından İl Jandarma Komutanlığına geçen Vali Erin, burada da görev yapan Mehmetçiklerle bayramlaştı.

Bayram ziyaretlerine şehit ve gazilerin ailelerine yaptığı ziyaretlerle devam eden Vali Erin, ailelerle sohbet ederek, çocuklara çeşitli oyuncaklar ve hediyeler dağıttı.

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Abdullah Erin, Koronavirüs, Şanlıurfa, Bayram, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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