Vali Erin basın bayramını unutmadı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak yol gösterici ve devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak yol gösterici ve devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Erin, yayımladığı mesajında, basının yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak yol gösterici olduğunu ve devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü ifade etti. Vali Abdullah Erin mesajının devamında, "Sosyal, siyasal, ekonomik hayatımızda en önemli işlevi gören, fikir ve düşüncelerin kamuoyuna yansıtılması suretiyle karar alma süreçlerinde idareye yol gösteren basın, aynı zamanda devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi görmektedir.



Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olduğu kabul edilen basının gücü, toplumun yönlendirilmesi, fikir ve düşüncelerin yaygınlaştırılması anlamında basılı eserlerin ortaya çıkmasıyla başlamış, dünya yakın tarihinin her döneminde basının bu gücü ciddi şekilde hissedilmiştir. Yurtta ve dünyada meydana gelen gelişmelerden haberdar olunması, gelişmelerin geniş kitlelere yayılmasında en etkili araç olan basın, demokrasi kültürünün yaşaması ve gelişmesini sağlayan en önemli kurumların da başında gelmektedir. Ülkemizde basının önemi, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında Anadolu halkının ülkedeki gelişmelerden haberdar edilmesi, yurdun düşman işgalinden kurtarmasında büyük ilham kaynağı olmuştur. En son 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimine karşı durma çağrısı yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı, yine basın aracığılı ile ülkeye duyurularak, milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak mecrası gelişen basının, günümüz toplumunun haber alma gereksinimini tarafsız, doğru ve hızlı biçimde yerine getirmeye devam etmesi, düşünce ve ifade özgürlüğünü milli birlik ve beraberliğimize destek verecek şekilde, meslek ilkelerine ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde sürdürmesi elzemdir. Basında sansürün kaldırılışının 101'inci yıldönümü münasebetiyle kutladığımız 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle, tüm basın çalışanlarımızın bu özel gününü tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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