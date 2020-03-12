Vali Erin Bozova'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Erin Bozova'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Erin Bozova'da incelemelerde bulundu

7 saat önce

Haftada en az iki ilçeyi ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Sağlık Müdürü Dr. M. Emre Erkuş ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ile birlikte Bozova'da incelemelerde bulundu.

Vali Erin Bozova'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Haftada en az iki ilçeyi ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Sağlık Müdürü Dr. M. Emre Erkuş ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ile birlikte Bozova'da incelemelerde bulundu.


Bozova'daki temaslarına belediyeyi ziyaretle başlayan Vali Erin, ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi. İlçenin ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulunan Vali Erin, daha sonra Bozova Belediyesi Öğrenci Eğitim Merkezini ziyaret etti. Burada üniversite sınavlarına hazırlık yapan öğrencilerle bir araya gelen Vali Erin, derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet etti.


İlçedeki ziyaretlerine, geçtiğimiz ay hizmete giren Bozova Devlet Hastanesi ile devam eden Vali Erin, burada yapılan çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. M. Emre Erkuş ve hastane yetkililerinden bilgi aldı. Hastane birimlerini gezen ve tedavisi devam eden hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, yeni hastane hakkında vatandaşların düşüncelerini dinledi.


İlçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Vali Erin, Bozova'daki temaslarına Yaslıca Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan okullardaki incelemeleriyle devam etti. Yaslıca Mahallesinde bazı taziye ziyaretlerine de katılarak ailelere başsağlığı dileyen Vali Erin, geçen yıl yaşanan olaylar nedeniyle aralarında husumet oluşan iki aileyi de ziyaret etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Bozova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
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