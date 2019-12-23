Vali Erin çarşı esnafını gezdi - Son Dakika

Cumartesi günü esnaf ziyareti yapmak amacıyla Şanlıurfa'nın en işlek bölgesi olan Haşimiye mevkisine giden Vali Abdullah Erin, meydandaki tarihi Pazar Camisinde öğlen namazı kıldıktan sonra cami avlusundan başlayarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini dinleyen Vali Erin, çarşı esnafı ile uzun uzun muhabbet etti.



Esnaf ve vatandaşın yoğun ilgisi karşısında tüm gününü buraya ayıran Vali Erin, tarihi çarşılar, hanlar ve meydanlarda vatandaşlarla sohbet edip, sıkıntı ve taleplerini dinledi. Esnaf, işçi, erkek, kadın, çocuk, engelli ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarla ilgilenen Vali Erin, havanın kararmasıyla ziyaretini noktaladı. - ŞANLIURFA