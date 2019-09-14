Son Dakika Haberleri: Vali Erin Ceylanpınar'da öğrencilerle buluştu
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Vali Erin Ceylanpınar'da öğrencilerle buluştu

1 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar kırsalında öğrencilerle buluştu.

Vali Erin Ceylanpınar'da öğrencilerle buluştu, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar kırsalında öğrencilerle buluştu.


Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ile birlikte Işıklar İlkokulu ve Ortaokulu'na giden Vali Erin, burada öğrenciler ve öğretmenler tarafından karşılandı. Vali Erin, hayırseverlerin bağışladığı hikaye kitaplarını okul öğrencilerine dağıttı ve okul kütüphanesini ziyaret etti. Öğrencilerle buluşmasının ardından okul idarecileri ve öğretmenleriyle bir toplantı yapan Vali Erin, Şanlıurfa'da eğitim altyapısına yapılan yatırımların karşılığını öğrencilerin başarısı ile alacaklarını belirterek, öğretmenlerden eğitim konusunda azami hassasiyet istedi. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:04 Kaynak: İHA
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