Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kente "Şanlı" unvanının verilişinin 37. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa'ya "Şanlı" unvanın verilişinin 37. yıl dönüme dolasıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajında tarihte eşine az rastlanan, hür ve bağımsız vatan aşkına topyekun bir kahramanlık destanının sahibi olan Urfa halkının 11 Nisan 1920'de işgalcilere karşı unutulmaz bir zafer kazandığını belirtti.

Bu tarihi hadisenin zihinlerde canlı tutulmasının önemine değinen Erin, mesajında şunları kaydetti:

"Yüz binlerce şehidimizin kanıyla sulanan vatan toprağındaki bu yeni dönem, var olduğu günden bu yana hürriyet ve bağımsızlığından ödün vermeyen, yüzyıllar boyunca hak ve adaletle dünyaya hükmeden milletimizin, küllerinden yeniden doğuşunun başlangıcı, dünya tarihinin yeniden yazıldığı bir dönüm noktası olmuştur. Kamusal düzendeki teşkilatlarıyla günümüzde de yaşattığımız Osmanlı İmparatorluğu, tarihin bu dönüm noktasında Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüşürken, büyük bir kahramanlık mücadelesiyle düşman işgaline son veren medeniyetlerin beşiği Urfa şehrimiz de "Şanlı" unvanıyla taltif edilip, Şanlıurfa olarak anılmaya başlamıştır. Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Urfa iline "Şanlı" unvanı verilerek adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesinin 37. yıl dönümünü kutluyor, bizlere bu onuru yaşatan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle yad ederken, bu tarihi hadisenin mimarlarından eski Şanlıurfa milletvekilimiz Osman Doğan beyefendiye bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum."