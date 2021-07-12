Üye Girişi
Vali Erin'den Çok Önemli Aşı Çağrısı - Son Dakika

Vali Erin'den Çok Önemli Aşı Çağrısı

12.07.2021 21:07
Vali Erin'den Çok Önemli Aşı Çağrısı, System.String[]

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili yöntemin aşı olduğunu belirterek, tüm Şanlıurfalıları aşı olmaya çağıran Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kanaat önderleri, aşiret temsilcileri ve Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerin ileri gelenleriyle bir toplantı yaparak, aşının toplum sağlığı...

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili yöntemin aşı olduğunu belirterek, tüm Şanlıurfalıları aşı olmaya çağıran Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kanaat önderleri, aşiret temsilcileri ve Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerin ileri gelenleriyle bir toplantı yaparak, aşının toplum sağlığı açısından önemine değindi.

Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda; Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile kanaat önderlerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Abdullah Erin, başta aşı çalışmaları olmak üzere bazı konuların istişare edileceğini belirterek, toplantıya iştiraklerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Koronavirüs salgınından tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye ve Şanlıurfa'nın da ciddi yaralar aldığına işaret eden Vali Erin, Şanlıurfa'da salgın nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Koronavirüsün, farklı rahatsızlık ve hastalıklar paralelinde gerçekleşen ölümleri tetikleyerek hızlandırdığı gerçeğine değinen Vali Erin, daha önce elli yaş üzerini tehdit eden salgının yeni mutasyonlarla orta yaş ve gençleri de tehdit edecek hale gelmiş olduğunu ifade etti.

Yakın zamanda koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntıları anımsatan Vali Erin, "Binlerce insanın test olmak ve tedavi almak için hastanelere başvurduğunu, yüzlerce insanın yataklı tedavi hizmeti almak için sıraya girdiği, binlerce personelin katılımıyla insanlara ulaşmak için oluşturduğumuz ekipleri, hastalığın diğer insanlara bulaşmasını engellemek için insanları yurtlarda karantinaya tabi tuttuğumuzu, evlerinde zorunlu ikamete tabi kıldığımızı, bazı köylere giriş çıkışı on on beş gün süreyle kısıtladığımız günleri hatırlayın. Şimdi vaka sayıları biraz düştü ama hastalık ortadan kalkmadı. Tekrar yükselişini engellemek, sağlık sistemi ve personelin üzerindeki yükü hafifletmek, her şeyden önemlisi insan ve toplum sağlığını korumak, tekrar vaka artışlarının önüne geçmek için tüm bilim adamlarının yüzde 95'e kadar koruduğu konusunda hemfikir olduğu aşı konusuna ağırlık vermemiz gerektiği apaçık ortadadır. " diye konuştu.

Bugüne kadar Türkiye'de 57 milyonun üzerinde aşı yapıldığını ve aşı olanlardan hiç birinin ölmediğini ifade eden Vali Erin, çok hafif yan etkiler dışında herhangi bir rahatsızlığın görülmediğini, kısırlık ve benzeri olumsuz etkiler konusunun da tamamen yalan ve uydurma olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde aşılanan nüfus sayısı hızla artarken, Şanlıurfa'nın bir iki il ile birlikte çok geride kalmasının ve aşı olmamasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Vali Erin, "Türkiye genelinde illerin çoğu yüzde 60'ın üzerinde aşılama oranına ulaşmış bulunuyor. Yüzde 70-80'in üzerine çıkan bir çok il var. Tüm uğraş ve çabalarımıza rağmen Şanlıurfa'da bu oranın hala yüzde 30 civarında olduğunu üzülerek bildirmek istiyorum. " dedi.

Sağlık Bakanı ve bilim kurulu üyelerinin Şanlıurfa üzerinden sosyal medyada ve çeşitli mecralarda aşı çağrıları yaptığını hatırlatan Vali Erin, "Hem kendi hayatımızı hem de diğer insanların hayatını korumak için lütfen aşı olun diyerek, bize tavsiyelerde bulunuyorlar. Hiç buna gerek kalmaması gerekir. Pandemi ile mücadelede bir buçuk yıl boyunca gösterdiğimiz başarıyı, aşılamada da göstermek suretiyle Türkiye'ye örnek olabiliriz. Çünkü biz pandemi sürecinde uyguladığımız yöntem ve metodlar, sağlık yönetimi, genel kamu idaresinin koordine içinde hizmet sunması konularında Urfa modeli denebilecek bir yöntemi ortaya koyduk ve başarılı olduk. Hiçbir hastanemizde sıkıntı yaşamadık. Hastaların tedavisinde çok ciddi bir sorun yaşamadık. Vakaların en yüksek olduğu günlerde bile bu işi yönetebilecek şekilde bir organizasyon gerçekleştirdik. Bunu tüm Urfa olarak başardık. Başka illerden Şanlıurfa'ya gelerek buradaki uygulamaya baktılar, örnek aldılar ve kendi illerinde tatbik ettiler. Ama aşılamada sınıfta kaldık. Çok uğraşıyor ve çaba sarf ediyoruz, bundan önce de kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirdik. Ama önemli bir mesafe kaydetmediğimizi de üzüntü ile ifade etmek lazım. Bu toplantı vesilesiyle, tüm kanaat önderlerimiz insanların ve toplum sağlığının korunması için yegane önleme yönteminin aşı olduğunu, çevrelerine anlatmalarını, bu mesajın yayılması suretiyle aşılamanın beklenen seviyeye gelmesi için destek vermenizi rica ediyorum. " diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Gülüm: Aşı, Yüzde Yüze Yakın Koruma Sağlıyor

Koronavirüs salgınının seyri ve alınacak önlemlerle ilgili bazı bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, iki yıldır tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinin Şanlıurfa'da çok başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, salgının farklı varyantlarla yeniden gelişen bir karakteri olduğunu söyledi.

Türkiye'de bazı şehirlerin farklı varyantlarla çok yüksek sayıda enfekte olayını birkaç defa yaşadığını kaydeden Gülüm, 2021 Şubat ayından itibaren kovid olarak anılan ilk varyantın bitmeye başladığını, bunun yerine İngiliz varyantının ve Hindistan kökenli delta mutasyonunun Türkiye'de birçok şehirde görülmeye başladığını dile getirdi. Çok kısa sürede delta varyantının Şanlıurfa'ya da hakim olmasının beklendiğini ifade eden Gülüm, "Sonbaharda beklediğimiz bir atak olacak. Sonbaharda yeni salgınlar, yeni ölümler ve sıkıntılar olmaması için dünyada şu anda 3, 5 milyara ulaşan aşı sayısının en etkili yol olduğunu biliyoruz. Kullandığımız ilaçların hiçbiri aşı kadar etkili değil. Şunu kesinlikle biliyoruz ki aşı yüzde 90'ın üzerinde, yüzde yüze yakın bir koruma sağlıyor. Yoğun bakımda yaşanan süreçler olabiliyor ama ölümde yüzde yüze yakın bir koruma sağlıyor. Uzun zamandır Şanlıurfa'da yeterli personel ve aşı stoku olmasına rağmen, aşılamada geldiğimiz oran kabul edebileceğimiz bir oran değil. " dedi.

"Vali Abdullah Erin başkanlığında, tüm kaymakamların seferberlik halinde son on beş gündür büyük bir mücadele içinde olmasına ve aşılama sayımız artmasına rağmen, sondan üçüncü olmaktan kurtulamadık. " diyen Prof. Dr. Mehmet Gülüm, dünya genelinde 3, 5 milyar doz aşı yapılmasına rağmen ciddi bir yan etki görülmediğine dikkat çekti.

Kendisinin, üroloji profesörü olduğuna dikkat çeken Gülüm, "Özellikle gençlerin kafalarında kısırlıkla ilgili şüphelerin olduğunu biliyoruz. Ne bilim kurulunda, ne de bilimsel makalelerde kısırlıkla ilgili veya yan etkilerle ilgili bir veri henüz yayınlanmamıştır. " dedi.

Katılımcılara, sözlerinin etki ettiği kişilere aşı olmaları konusunda telkinlerde bulunmalarını isteyen Gülüm, gençlerin bu hastalığı geçirirken ciddi sıkıntı yaşamadığını ancak aşılanarak bir üst yaş grubunu riske girmekten korumuş olacaklarını söyledi. (249)

COVIRAN Bereket, Abdullah Erin, Koronavirüs, Şanlıurfa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Erin'den Çok Önemli Aşı Çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sütyen paylaşımı olay olan Aynur Aydın'dan yeni çıkış: Libidom düşük 00:35 Sütyen paylaşımı olay olan Aynur Aydın'dan yeni çıkış: Libidom düşük Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç, bikinili yakalandı! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı 00:27 Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç, bikinili yakalandı! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı 00:07 Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı
Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi 23:36 Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı 22:10 Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor 21:32 Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 20:58 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu 19:11 Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Son Dakika Haberleri
18:49 Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
18:41 İttifaklarda dengeler değişiyor! Ali Babacan'ın adaylık açıklaması akılları karıştırdı
18:34 Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan son dönemin gözdesi Boupendza'ya yeşil ışık!
18:01 Merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı! Herkesin gözü kulağı alınacak o kararda
17:54 Koltuk fotoğrafından ders almadılar! Garipoğlu ailesinden skandal üstüne skandal
17:47 Eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın"
17:43 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
17:32 Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı
17:22 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
Yunanistan'ın çirkin tavrı testle de kalmadı! Galatasaraylıları deport etmeye kalkmışlar Yunanistan'ın çirkin tavrı testle de kalmadı! Galatasaraylıları deport etmeye kalkmışlar         
00:53
Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü         
00:30
Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım         
00:20
İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor         
23:40
Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi         
23:07
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı         
22:00
Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti         
21:22
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı         
20:40
Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var         
18:58
Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var         
18:07
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu         
17:52
Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif         
17:09
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı         
11:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 01:20:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Erin'den Çok Önemli Aşı Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement