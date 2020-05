Vali Erin'den Engelliler Haftası mesajı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Vali Erin mesajında, Türkiye'de engelli bireylerin de toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğu anlayışının, son 15-20 yılda yapılan yasal düzenlemelerle artık iyice yerleştiğini belirterek, "Engelli olmak, bireyin hiçbir şekilde tasarrufu altında olmayan, tamamen iradesi dışında gerçekleşen fiziksel veya zihinsel bir kusurdan başka bir şey değildir. Doğuştan ya da hayatın bir safhasında ortaya çıkan hastalık veya kaza sonrası her birey, engelli yaşamla tanışma riski ile karşı karşıyadır. Yakın zamana kadar toplumumuzdaki engelli kardeşlerimizin yaşadığı maddi manevi sıkıntılara, hepimiz yakından şahit olmuşuzdur. Ancak devletimizin bu konudaki politikaları ve engellilere bakış açısı, yapılan düzenlemeler ve kamuoyunda her geçen gün artan bilinçlenme sayesinde, bir çok sıkıntı artık ortadan kalkmış bulunmaktadır. Engelli kardeşlerimizin sabır ve azimleriyle birleşen düzenlemeler, mimari yapıların onlara uygun yapılmasından, ilaç kutularının görme engellilerin okuyabileceği şekilde düzenlenmesine kadar birçok yenilikle hayatı kolaylaştırmıştır. Özel eğitim ve rehabilitasyon imkanının her yaştan engellimize devlet tarafından verilebilir hale gelmesi, engelli vatandaşlarımızın ve onlara bakmak zorunda olanların ekonomik olarak desteklenmesi, sağlık kurumları başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında kendilerine öncelik tanınması, yerel yönetimlerimizin destekleri gibi bir çok yenilikle engelli kardeşlerimiz dünyadaki bir çok gelişmiş ülkedekinden daha iyi yaşam standartlarına kavuşmuştur. Bu anlamlı haftanın, toplumsal sorumluluğu, hassasiyeti ve şuuru artırması temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA