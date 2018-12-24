Vali Erin'den Süleyman Şah Türbesi'ne Ziyaret
22 dakika önce
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Eşme köyündeki Süleyman Şah Türbesi'ne ziyarette bulundu.
Şanlıurfa
Valisi Abdullah Erin
, Suriye
'nin Eşme
köyündeki Süleyman Şah Türbesi
'ne ziyarette bulundu.
Alınan bilgiye göre, Vali Erin beraberinde Suruç
Kaymakamı Tarık Açıkgöz, İl Jandarma
Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile Suriye'nin Eşme köyüne gitti.
Burada Süleyman Şah
Türbesi ve 3. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, Süleyman Şah'ın sandukası başında dua etti. Daha sonra türbede görevli askerlerle bir araya gelen heyet, bilgi aldı.
Süleyman Şah Türbesi, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Karakozak köyünden, 22 Şubat 2015'te Şah Fırat Operasyonu kapsamında Türkiye
sınırındaki Suriye'nin Eşme köyüne nakledilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:19 Kaynak: AA
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