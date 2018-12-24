Son Dakika Haberleri: Vali Erin'den Süleyman Şah Türbesi'ne Ziyaret

Vali Erin'den Süleyman Şah Türbesi'ne Ziyaret

22 dakika önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Eşme köyündeki Süleyman Şah Türbesi'ne ziyarette bulundu.

Vali Erin'den Süleyman Şah Türbesi'ne Ziyaret, System.String[]
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Eşme köyündeki Süleyman Şah Türbesi'ne ziyarette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Vali Erin beraberinde Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile Suriye'nin Eşme köyüne gitti.

Burada Süleyman Şah Türbesi ve 3. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, Süleyman Şah'ın sandukası başında dua etti. Daha sonra türbede görevli askerlerle bir araya gelen heyet, bilgi aldı.

Süleyman Şah Türbesi, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Karakozak köyünden, 22 Şubat 2015'te Şah Fırat Operasyonu kapsamında Türkiye sınırındaki Suriye'nin Eşme köyüne nakledilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:19 Kaynak: AA

Suriye, Süleyman Şah Türbesi, Süleyman Şah, Güncel
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