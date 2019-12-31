Vali Erin'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Vali Erin'den yeni yıl mesajı

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni yıl münasebetiyle yayınladığı mesajında birlik, beraberlik ve güçlü Türkiye'ye vurgu yaptı.

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni yıl münasebetiyle yayınladığı mesajında birlik, beraberlik ve güçlü Türkiye'ye vurgu yaptı.


Vali Erin, mesajında, "Koca bir yıl dediğimiz 2019 yılını geride bırakırken, yeni yılın tüm Şanlıurfalı hemşehrilerime, ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Geçen her gün, her ay ve her yıl, birer fani olan bizlerin ömrünü törpülemekte, hızla akan zamana karşı maddi manevi kazanımlarımızın bir muhasebesini yapma gereği hissettirmektedir. Milli ve manevi değerlerine bağlılığıyla dünya üzerindeki tüm insanlığa örnek davranışlar sergileyen milletimiz ve özelde Şanlıurfa halkı, geride bıraktığımız bir yılda da alnı ak, başı dik olmanın gururunu yaşamaktadır. Her geçen gün daha da güçlenerek geleceğe dair büyük umutlar vadeden ülkemizin, uluslararası mecrada attığı adımlar, savunma sanayinden sağlığa, ulaştırmadan eğitime kadar yüzlerce alanda gerçekleşen yatırımlar göğsümüzü kabartmaya devam etmektedir. 2019 yılını değerlendirdiğimizde, millet olarak gurur duyacağımız gelişmelere şahit olduk. Devletimizin her alanda hayata geçirdiği uygulamalar, çalışanlarımızı, emeklilerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı, engellilerimizi ve toplumun tüm kesimlerini daha iyi bir seviyeye getirmiş, yaşanan tüm gelişmeler milletimize gelecek adına büyük umut olmuştur. Türkiye'mizin yükselişi karşısında ülkemize karşı yürütülen ekonomik savaşa rağmen, milletimizin birlik ve beraberliği, devlet büyüklerimizin kararlı duruşu ve alınan tedbirler sayesinde bugün her zamankinden daha güçlü bir Türkiye vardır. Bir yılı geride bırakırken, Şanlıurfamıza baktığımızda ise, gelecekte hepimizin gururla bakacağı yüzlerce yatırımı tamamlamanın huzuru içerisindeyiz. Binlerce acıyı ve sevinci paylaştığımız bir yılı geride bırakırken, aramızdan ayrılan başta tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, 2020 yılının milletçe birbirimize daha sıkı sarıldığımız, geleceğimizin sağlam temellerini birlikte attığımız bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:12 Kaynak: İHA
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