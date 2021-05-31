Vali açılma öncesi çarşı esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Bulduğu her fırsatı halkla iç içe geçiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bugün de şehrin en kalabalık merkezlerinden olan Haşimiye Meydanı ve tarihi hanlar bölgesindeydi.

Şanlıurfa'da esnafın ve halkın en yoğun olduğu bölgedeki ziyaretlerine, Haşimiye Meydanındaki vatandaşlarla sohbet edip, sıkıntı ve taleplerini dinleyerek başlayan Vali Erin, daha sonra tarihi çarşılarda bulunan esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Vali Erin, müsait olan iş yerlerinde de oturarak esnafla hasbihal etti.

Bölgede uzun süre kalarak yüzlerce vatandaşla görüşen Vali Erin, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. - ŞANLIURFA