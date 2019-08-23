Son Dakika Haberleri: Vali Erin esnafla bir araya geldi
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Vali Erin esnafla bir araya geldi

5 dakika önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, esnafla bir araya gelerek, talep ve sorunları dinledi.

Vali Erin esnafla bir araya geldi, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, esnafla bir araya gelerek, talep ve sorunları dinledi.


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, esnafla bir araya gelerek, talep ve sorunları dinledi. Sarayönü esnafını iş yerlerinde ziyaret eden Vali Erin, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından aynı caddede bulunan ŞURKAV idare merkezine geçen Vali Erin, burada da esnafı kabul etti.


Vali Erin'in bulduğu her fırsatta kendilerini ziyaret ettiğini ve taleplerini dinlediğini ifade eden vatandaşlar, "Sayın Valimizden Allah razı olsun, her kesimin istediği zaman ulaşabildiği, sürekli vatandaşlarla iç içe bir Valimiz var" diyerek, teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Sarayönü, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:45 Kaynak: İHA
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