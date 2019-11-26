Son Dakika Haberleri: Vali Erin fabrikaları ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Erin fabrikaları ziyaret etti - Son Dakika

Vali Erin fabrikaları ziyaret etti

6 saat önce

Şanlıurfa'da sanayinin gelişmesi adına önemli projelerin hayata geçmesini sağlayan ve yatırımcılara her zaman destek olan Vali Abdullah Erin, bugünkü mesaisinin önemli bir bölümünü Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete giren fabrikaları ziyaret etti.

Vali Erin fabrikaları ziyaret etti, System.String[]

Şanlıurfa'da sanayinin gelişmesi adına önemli projelerin hayata geçmesini sağlayan ve yatırımcılara her zaman destek olan Vali Abdullah Erin, bugünkü mesaisinin önemli bir bölümünü Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete giren fabrikaları ziyaret etti.


Yakın zamanda üretime başlayan ve kent için önemli bir istihdam sağlayan fabrikaları ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Vali Erin, çalışanlarla da sohbet ederek hayırlı işler diledi. Şanlıurfa'da yatırım yapmanın büyük avantajları olduğunu ve yatırım için Şanlıurfa'ya gelenlere her türlü desteği sağladıklarını belirten Vali Erin, iş adamlarının talep ve beklentilerini dinleyerek yaptıkları yatırımdan dolayı tebrik etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı 13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:39:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Erin fabrikaları ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]