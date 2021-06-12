Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin göçerlerle bir araya geldi - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerindeki göçerlerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda geçimlerini hayvancılıkla sağlayan, yazın Karacadağ'a kış aylarında ise Ceylanpınar ve Viranşehir taraflarına göç eden vatandaşların yaşadığı sıkıntılar masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, göçerlerin sorunlarının çözülmesi konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını, başta mera ve iskan konusu olduğunu söyledi.

Sorunların çözümü konusunda istişareye önem verdiklerini belirten Erin, bölge ekonomisinin ve ülke hayvancılığının baş aktörlerinden olan göçer ailelerin sorunlarını çözüme kavuşturmak, taleplerini yerine getirmek için görüş alış verişine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Toplantı göçer ailelerin temsilcilerinin yaşadıkları sorunları iletmesiyle sona erdi.