Vali Erin hayırseverlere teşekkür etti - Son Dakika
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Vali Erin hayırseverlere teşekkür etti

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni yardımlarla destek olan hayırsever kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Vali Erin hayırseverlere teşekkür etti, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni yardımlarla destek olan hayırsever kişi ve kurumlara teşekkür etti.


Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte Türkiye'nin her şeyden çok birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu belirten Vali Erin, "Devletimiz, imkanlarını seferber ederek salgının ilk gününden itibaren vatandaşlara destek olmaya başladı. Bu süreçte bizlere moral olacak yardımlaşma kampanyasına, nakit bağışları Cumhurbaşkanlığımız koordinesinde belirtilen banka hesaplarına ve kısa SMS ile cep telefonlarından yapılabiliyor. Ancak bağışlarını ayni olarak yapmak isteyen hayırseverlere de Valilik olarak biz yardımcı oluyoruz. Şimdiye kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza teslim edilen gıda yardımı kolilerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık. Bu süreçte ayni ve nakdi bağışlarıyla birlik ve beraberliğimize katkı sunan tüm hayırseverlere, milletimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.


Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına ayni bağışlarla destek veren hayırseverlerin yardımları, Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.


Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Kaymakamlıklar tarafından organize edilen Vefa Sosyal Destek Grupları, hayırsever vatandaşların ayni yardımlarını vatandaşlara ulaştırıyor.


Kampanyaya destek veren Şanlıurfalı hayırseverlerden Nabi Nihat Kırmızı tarafından bağışlanan 400 gıda kolisinden 100 adedi Eyyübiye, 150 adedi Karaköprü ve 150 adedi de Haliliye ilçesinde sosyal yardımlara ihtiyacı olan vatandaşların evlerine teslim edildi.


Kampanyaya destek veren İstanbul Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Bahçıvan ile hayırsever Ayhan Timurtaş'ın bağışladığı 3 biner adetlik gıda yardımı kolileri de Şanlıurfa'nın 13 ilçesindeki Kaymakamlık Sosyal Destek Vefa Grupları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.


Salgın nedeniyle maddi yönden sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olmak için devletinin yanında yer alan hayırsever kişi ve kurumlara, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin de bin 800 adet gıda kolisi desteğinde bulunacağı bildirildi. Dicle Elektrik tarafından bağışlanan bin 800 gıda kolisinden 200 adedi Viranşehir, 200 adedi Siverek, 700 adedi Eyyübiye, 400 adedi Haliliye ve 300 adedi de Karaköprü ilçelerindeki Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 05:33 Kaynak: İHA

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