Vali Erin Kısas'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehrin yaşayan insan hazinelerinden Veli Göncü'yü evinde ziyaret etti.

Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesinde yaşatılmaya devam eden aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden Veli Göncü'yü (Kısaslı Aşık Celali) evinde ziyaret eden Vali Abdullah Erin, çiçek hediye ettiği aşık ile bir süre sohbet ederek, anılarını dinledi.

Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek'in de hazır bulunduğu ziyarette Vali Erin, yazdığı üç binden fazla şiiriyle bilinen Aşık Celali ile aşıklık geleneği ve Kısas'ta yaşatılan Alevi Türkmen kültürü üzerine sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşık Celali, Vali Erin'e ve beraberindekilere teşekkür etti. (221)