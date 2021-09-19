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Vali Erin, Kısas'ta Gençlere Seslendi - Son Dakika

Vali Erin, Kısas'ta Gençlere Seslendi

19.09.2021 18:55
Vali Erin, Kısas'ta Gençlere Seslendi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Alevi-Türkmen kültürünün yaşatıldığı Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Alevi-Türkmen kültürünün yaşatıldığı Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Etkinliği düzenleyen Kısaslı gençleri tebrik eden Vali Erin, Kerbela hadisesinin insanlık tarihi açısından önemine dikkat çekti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği ve Kısas Kültürünü Yaşatma Derneğinin organize ettiği aşure etkinliğine; Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Şanlıurfalı sanatçı Mahmut Tuncer, davetliler ile Kısas Mahallesi sakinleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte bir selamlama konuşması yapan Vali Abdullah Erin, Kısas'ta bu yıl 14'üncüsü düzenlenen aşure etkinliğinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aşure etkinliğini düzenleyen gençlere teşekkür eden Vali Erin, "Gençlik bizim geleceğimiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletini güçlü kılacak, güçlü nesillere ihtiyaç var. Bunu temin edecek olan da bilinçli, şuurlu, değerlerimize sahip çıkarak geleceğe taşıyacak gençlerimizdir. Kısas'ta bunun en güzel örneğini görmekten duyduğum mutluluğu ayrıca ifade etmek istiyorum. Tarihimizi, kültürümüzü, gelenek göreneklerimizi yaşatma konusunda büyük bir gayret sarf eden Kısaslı gençlerimizi tebrik ediyorum. " dedi.

Muharrem ayının, Müslümanlar açısından büyük anlamlar taşıyan dönüm noktalarının yaşandığı, hicretin gerçekleştiği ay olduğunu hatırlatan Vali Erin, 10 Muharrem günü meydana gelen, tüm Müslümanları büyük acıya gark eden Kerbela hadisesini anımsatarak, hicret, aşure ve Kerbela kavramlarının insanlık tarihi açısından önemine dikkat çekti.

Hicretin 61'inci yılın 10 Muharrem'inde gerçekleşen Kerbela katliamında Hz. Hüseyin ve onun taraftarlarının, siyasi bir zulme karşı sabırla direndiğini anımsatan Vali Erin, "Hz. Hüseyin, zalime karşı onurlu ve asil bir duruş sergiledi. Zerre kadar sarsılmadı. Sebatla inandığı ilkelerin arkasında durdu ve tavizsiz bir şekilde hakkın, adaletin temsilcisi oldu. Destanlaştı, hak ettiği efsanevi değerle hepimizin kalbinde yer aldı. Bize düşen, olayı iyi anlamak ve bundan dersler çıkarmaktır. Hz. Hüseyin ve onun takipçileri, toplumun ve inancımızın içerisine sokulmaya çalışılan fitne ve fesada karşı onurlu bir duruş sergilemiştir. Toplumun içerisine ayrılık tohumları ekmeye çalışan, siyasi hesaplar ve ihtiraslar üzerinden bölmeye çalışan zalimlerin karşısında sarsılmaz bir şekilde durmuştur. Bize düşen, onun yolunu takip etmektir. Hz. Hüseyin'i anlamak, iyi yorumlamak, özellikle bugünlerde hepimizin üzerine düşen en büyük sorumluluklardan bir tanesidir. Hz. Hüseyin'i hepimiz seviyoruz ama sevmek anlamak demektir. Hz. Hüseyin'in yolunu takip etmek, onun savunduğu ilkelerin savunucusu olmaktır. Bizim üzerimize düşen elbette bunlardır. " diye konuştu.

Kerbela olayının mezhepsel ayrılıkların çıkış noktası olarak kabul edilmemesi gerektiğini ifade eden Vali Erin, "Ne Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve onunla birlikte olanlar şianın temsilcisidir, ne de onlara o zulmü yapanlar sünniliğin temsilcisi olabilir. Biz Müslümanız. Ehli kıble olan, farklı mezhep ve meşreplerde olanların hepsi Müslümandır, kardeştir. Herkes dinini yaşamak ve yaşatmakla mükelleftir. " dedi.

Tüm Müslümanların Muharrem ayı münasebetiyle yaptığı ibadetlerin kabul olmasını, Aşure Günü etkinliğinin birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya vesile olmasını dileyen Vali Erin, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dev kazanlarda hazırlanan aşure tatlısının ikram edildiği etkinlik, Kısaslı genç aşıkların müzik dinletisi, Pir Sultan Abdal tiyatro gösterisi, semah gösterisi ve kırk kişilik bağlama ekibinin gösterilerinin ardından sona erdi.

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Abdullah Erin, Şanlıurfa, Türkmen, Kerbela, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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