Vali Erin korona virüs denetimlerine katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde 4 Eylül 2020 günü gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de katıldı.

Şanlıurfa genelinde yaklaşık 2 bin personelle devam eden korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin biçimde sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimler, 4 Eylül Cuma günü Vali Abdullah Erin, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, meslek odaları, kolluk birimleri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla devam etti.

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleşen denetimlere, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Viranşehir ilçesinde iştirak etti. Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci'den, salgınla mücadele çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Erin, daha sonra Viranşehir'in en işlek cadde ve sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşları, korona virüs salgınına karşı duyarlılıklarını yüksek tutmaya, maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet etmeye davet eden Vali Erin, kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, "Salgının ilk dönemlerinde Viranşehir'de ciddi bir tehlike vardı. Ancak alınan tedbirler ve denetimler sayesinde vatandaşlarımızın duyarlılık derecesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu salgını ancak kişisel tedbirlere titizlikle riayet ederek aşabiliriz. Bu nedenle her birey, üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmeli. Viranşehir'de vatandaşlarımızın tedbirlere çok büyük oranda uyduğunu gördük. Bu hassasiyetin, salgın tamamen ortadan kalkana kadar artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA