Şanlıurfa'da ilkokul öğrencisi valilik koltuğuna geçti - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 2002 Vakıflar İlkokulu öğrencisi Elif Ceren Başaranoğlu'na devretti.

Valilik koltuğuna oturan Başaranoğlu, kentteki tüm çocuklarını temsil etmenin gurur ve mutluluğu içinde olduğunu belirterek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş'u telefonla arayan Elif Ceren Başaranoğlu, salgın sürecindeki özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarını tebrik ederek, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Temsili törene İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Elif Ceren Başaranoğlu'nun babası İhsan Başaranoğlu ve okul arkadaşları katıldı.

Vali Abdullah Erin de çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri nedeniyle 23 Nisan'ı birlikte kutlayamayan çocuklar, okullarında kurulan stüdyolarda düzenlenen etkinliklere evlerinden canlı olarak katıldılar.

Palyaço ve sihirbaz gösterileri, müzik resitalleri, Hacivat Karagöz oyunları, yarışmalar ve farklı etkinliklerle çevrimiçi şenlik haline gelen çevrimiçi 23 Nisan kutlamalarına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de valilik makamından katıldı.

Haliliye ilçesindeki Prof. Dr. Abdülkadir Karahan İlkokulunda düzenlenen ve öğrencilerin evlerinden katıldığı kutlamalara çevrimiçi katılan Vali Abdullah Erin, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti.

Pandemi nedeniyle iki yıldır 23 Nisan'ın istenilen şekilde kutlanamadığını hatırlatan Vali Erin, "Toplumun sağlığını dikkate alarak, bulaşma riskini en alt seviyede tutmaya yönelik tedbirler kapsamında, çocuklarımızla cıvıl cıvıl ortamlarda maalesef kutlayamıyoruz." dedi.

Salgın hastalığın bir an önce etkisinin kırılmasını ve yeniden çocuklarla bayram vesilesiyle bir araya gelmek istediklerini kaydeden Vali Erin, "Bunun için de dikkat edeceğiz. Hastalığın yayılımını tetikleyen tutumlardan, davranışlardan uzak durmaya çalışacağız." diye konuştu.

Vali Erin, çevrimiçi 23 Nisan kutlamalarını organize eden öğretmenlere teşekkür ederken, tüm Şanlıurfalı çocukların bayramını tebrik etti.