Vali Erin, "Milletimizin çıkarlarının olduğu her yerdeyiz" - Son Dakika

Vali Erin, "Milletimizin çıkarlarının olduğu her yerdeyiz"

18.03.2021 17:27
Vali Erin,

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Şanlıurfa Valiliği koordinesinde düzenlenen program kapsamında, şehitler için mevlit ve hatim duası okundu.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Şanlıurfa Valiliği koordinesinde düzenlenen program kapsamında, şehitler için mevlit ve hatim duası okundu.

İl Müftülüğü tarafından Dergah Camii'nde okutulan mevlit ve hatim duasına katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, cami çıkışında vatandaşlara ikramlık dağıtarak sohbet ettikten sonra düzenlenen programa katıldı.

"Bir Destandır Çanakkale" isimli resim sergisinin açılışıyla başlayan anma programı, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyalarının 2 şehit ailesi ile 2 gaziye takdiminden sonra konuşan Vali Abdullah Erin, Çanakkale şehitlerini, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

18 Mart'ın aynı zamanda şehitler günü olduğunu hatırlatan Vali Erin, "Yeryüzünde eşini ve benzerini kimsenin gösterme imkanı bulamadığı büyük zaferin aynı zamanda şehitler günü olarak kutlanması da farklı bir öneme sahiptir. Vatanımız, bayrağımız, kutsal değerlerimiz, dinimiz, inancımız için toprağa verdiğimiz yüzbinlerce şehidimiz var. Kurtuluş Savaşındaki, Çanakkale'deki, Kıbrıs'ta, Kore'de, Suriye'de, Anadolu topraklarında emperyalistler ve onların uşakları olan terör örgütleriyle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bugün aramızda bulunan gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı da hürmet ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz'un da birer konuşma yaptığı program, sinevizyon gösterimi, şiirlerin okunması ve şehitler oratoryosu sunumunun ardından sona erdi. - ŞANLIURFA

Vali Erin, Milletimizin çıkarlarının olduğu her yerdeyiz
Vali Erin, Milletimizin çıkarlarının olduğu her yerdeyiz
Vali Erin, Milletimizin çıkarlarının olduğu her yerdeyiz
Vali Erin, Milletimizin çıkarlarının olduğu her yerdeyiz
Vali Erin, Milletimizin çıkarlarının olduğu her yerdeyiz
Vali Erin, Milletimizin çıkarlarının olduğu her yerdeyiz

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Erin, 'Milletimizin çıkarlarının olduğu her yerdeyiz' - Son Dakika


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