Son Dakika Haberleri: Vali Erin Muhtarlar Gününü kutladı
Son Dakika Yaşam Vali Erin Muhtarlar Gününü kutladı

Vali Erin Muhtarlar Gününü kutladı

2 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19 Eylül Muhtarlar Gününü tebrik etti.

Vali Erin Muhtarlar Gününü kutladı, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19 Eylül Muhtarlar Gününü tebrik etti.


Muhtarlık sisteminin, yerelden başlayıp evrensele uzayan demokrasi anlayışının çekirdeğini oluşturduğunu ifade eden Vali Erin, "Milletimizin tercihiyle iş başına gelen seçilmişler olan muhtarlarımız, en küçük yerleşim birimlerimiz olan mahalle ve köylerde devletin temsilcisidir. Milletimiz nezdinde seçkin bir konumu olan muhtarlık, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu müesseseye verdiği önemle hak ettiği değeri bulmuş ve bugün hem mülki amirliğin hem de yerel yönetimlerin büyük bir uyumla çalıştığı birimler haline gelmiştir" dedi. Vali Erin, mesajında, "Muhtarlık müessesemiz, bugün her zamankinden daha fazla yönetimde söz hakkına sahip olmuş, vatandaşların talep ve beklentilerini idareye en kolay ve etkili şekilde iletebilecekleri imkanlara kavuşmuştur. Vatandaşlarımızın her alanda yaşadığı sorunları en iyi bilen, meydana gelen her gelişmeden ilk olarak haberdar olan muhtarlarımız ile Valilik ve Kaymakamlıklarımız arasında kurulan bağ, her geçen gün kuvvetlenerek gelişmeye devam etmektedir. Her bakımdan gelişen ve büyüyen ülkemizin, muhtarlarımızla daha güzel olduğunu ifade ederek, 19 Eylül Muhtarlar Gününü tebrik ediyor, tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Eylül, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abim" dediği Nuri Pakdil için Fatiha okuttu
Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular Esenyurt'ta intikam cinayeti Cinsiyet değiştiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, karısıyla çocuk sahibi olmak istediklerini duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 15:04:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Erin Muhtarlar Gününü kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]