Son Dakika Haberleri: Vali Erin Muhtarlarla bir araya geldi
Son Dakika Yaşam Vali Erin Muhtarlarla bir araya geldi

Vali Erin Muhtarlarla bir araya geldi

1 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Valiliği ziyaret eden Şanlıurfalı muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Erin Muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Valiliği ziyaret eden Şanlıurfalı muhtarlarla bir araya geldi.


Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Eyyübiye Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Kestop ve Şanlıurfa Muhtarlar Dernek Başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz öncülüğünde Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret eden bir grup muhtar, Vali Erin tarafından Valilik makamında ağırlandı.


Muhtarlarla bir süre görüşen Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm muhtarların 19 Eylül Muhtarlar Gününü tebrik etti.


Kabulünden dolayı Vali Erin'e teşekkür eden muhtar temsilcileri de Vali Erin ile büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarını, mahallelerinin sorunlarını ve vatandaşların taleplerini rahatlıkla ilgili birimlere aktarma imkanı bulduklarını ifade ederek muhtarlara sunduğu imkanlar ve yaptığı desteklerden dolayı Vali Erin'e teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:41 Kaynak: İHA
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