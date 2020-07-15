Vali Erin'nin 15 Temmuz Şehitlerini Anma mesajı - Son Dakika

Vali Erin'nin 15 Temmuz Şehitlerini Anma mesajı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolaysıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Erin, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal, siyasal ve ekonomik kalkınma sürecinin önüne geçme, ülkemizi bölme, milletimizi birbirine düşürerek paramparça etme düşüncesinde olan hainlerin, FETÖ terör örgütü vasıtasıyla uygulamaya koydukları darbe girişiminin, Allah'ın (c.c) yardımı, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, milletimizin iradesi ve iman gücüyle püskürtülmesinin dördüncü yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara dökülen aziz milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde, ne kadar güç ve kuvvet sahibi olurlarsa olsunlar İstiklal ve istikbalimize kastedenlerin, bu millete diz çöktüremeyecekleri gerçeğini bir kez daha acı bir tecrübe ile öğrendikleri ve hüsrana uğradıkları gecedir. Birlik ve beraberliğimizi ve kardeşliğimizi tahrip etmek, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve demokrasimize zarar vermek ve milletimizin istikbalini karartma hevesi güden PKK başta olmak üzere bütün taşeron terör örgütlerinin aynı akıbet ve hüsranla yüzleşeceklerinden kimsenin şüphesi olmasın. Tarihi sayısız zafer ve kahramanlık destanıyla dolu olan milletimizin, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu irade, ülkemizin geleceğine, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize vurulmak istenen darbeye karşı canlarını feda ederek verdikleri cevap, gelecek nesillerimiz için ilham kaynağı ve böyle bir kalkışmayı aklından geçirmeye kalkacakların da ibret alacağı hain bir teşebbüs olarak kayıtlara geçmiştir. 15 Temmuz gecesi canlarını tank paletlerinin altına seren, kurşunlara göğüs geren milyonlarca vatan evladının azim ve kararlılığı, bu milletin iradesine hiç kimsenin, hiçbir kuvvetin bir daha asla ipotek koyamayacağını göstermiştir. Birlik ve beraberlik ruhumuzu canlı tutmak, terör örgütleri ve işbirlikçilerinin tuzak ve hilelerine karşı uyanık olmak, bu bilinci genç nesillerimize aktarmak için önemli bir fırsat olan "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde, canlarını bu milletin değerleri uğruna feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 15 Temmuz gecesi hainlerin karşısına topyekün dikilen bu gazi milletimize de sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:26 Kaynak: İHA

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