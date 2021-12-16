Şanlıurfa Valisi Erin, polis ve esnafla bir araya geldi - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi Erin, polis ve esnafla bir araya geldi

16.12.2021 13:43
Şanlıurfa Valisi Erin, polis ve esnafla bir araya geldi

Şanlıurfa'da Valisi Abdullah Erin, polis ve esnafla bir araya geldi.

Şanlıurfa'da Valisi Abdullah Erin, polis ve esnafla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin ile beraberindekiler, Topçu Meydanı'nda huzur ve güvenliği sağlamakla görevli polis ekiplerini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube ekiplerinde görevli polislerle Topçu Meydanında buluşan Vali Erin, şehrin huzur ve güveni için en önemli görevin polislere düştüğünü ifade ederek, özverili çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik edip, başarılar diledi.

Daha sonra buradaki esnaf ve vatandaşlarla görüşen Erin, Su Meydanı mevkiinde bir kahvehaneyi de ziyaret ederek burada vatandaşlarla sohbet etti.

Şanlıurfa Valisi Erin, polis ve esnafla bir araya geldi
Şanlıurfa Valisi Erin, polis ve esnafla bir araya geldi
Şanlıurfa Valisi Erin, polis ve esnafla bir araya geldi

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Emniyet Müdürlüğü, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Polis, Yerel, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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