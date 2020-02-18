Vali Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan ve hayatın normale dönmeye başladığı Rasulayn'da incelemelerde bulundu.

Vali Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan ve hayatın normale dönmeye başladığı Rasulayn'da incelemelerde bulundu.


Rasulayn'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından karşılanan Vali Erin, ilk olarak Rasulayn Emniyet Müdürlüğünde ve askeri kontrol noktalarında incelemelerde bulundu. İlçede asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Erin, daha sonra Rasulayn Hastanesinde devam eden tadilat ve tefrişat çalışmalarını inceledi.


Resulayn Yerel Meclisini de ziyaret eden Vali Erin, meclis üyeleriyle bir toplantı yaparak ilçede yürütülen çalışmaları değerlendirdi. - RASULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı Harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı kamerada

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:39:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]