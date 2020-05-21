Vali Erin, Resulayn'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ortamının hakim olduğu Resulayn'da, güvenlik ve kamu hizmetlerinin verileceği kalıcı bina inşaatlarında incelemelerde bulundu.



Resulayn'daki incelemelerine ilk olarak Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından yapımına başlanan Jandarma Komutanlığı binasını ziyaretle başlayan Vali Erin, inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından yerel polis binası ve mahalli meclis binalarına geçen Vali Erin, buradaki çalışmaları da yakından denetledi. İlçe merkezindeki incelemelerinin ardından Ceylanpınar-Resulayn sınır kapısına geçen Vali Erin, burada da yapımı devam eden yol ve çevre düzenleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Vali Erin'e Resulayn temaslarında, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile Resulayn Koordinatörü Erdinç Dolu da eşlik etti. - ŞANLIURFA