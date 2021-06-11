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Vali Erin, Resulayn'daki Süryani cemaatiyle buluştu - Son Dakika

Vali Erin, Resulayn'daki Süryani cemaatiyle buluştu

11.06.2021 15:28
Vali Erin, Resulayn'daki Süryani cemaatiyle buluştu, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçerek terör örgütlerinin işgalinden arındırılan Resulayn'da yaşayan Süryaniler, yaşadıkları sorunları ve taleplerini Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e iletti.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçerek terör örgütlerinin işgalinden arındırılan Resulayn'da yaşayan Süryaniler, yaşadıkları sorunları ve taleplerini Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e iletti.

Diyarbakır ve Mardin Metropoliti Filüksinos Saliba Özmen'in Şanlıurfa'yı ziyaret ederek Vali Abdullah Erin ile yaptığı görüşmede planlanan toplantıda Resulayn'da yaşayan Süryani cemaati temsilcileri yaşadıkları sorunları dile getirme fırsatı buldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Metropolit Özmen, bölgede görevli Türk güvenlik güçlerinin yetkilileri, Resulayn Mahalli Meclis Başkanı, Suriye Geçici Hükümeti Temsilcisi, Suriye Milli Ordusu Temsilcisi ve Resulayn'da yaşayan Süryani cemaati temsilcilerinin katıldığı toplantıda, bölgenin istikrarı adına Türkiye'nin katkılarından dolayı Süryani halkı adına Türkiye'ye teşekkür edildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından bölgenin huzur ve güven ortamına kavuştuğunu belirten Süryani cemaati temsilcileri, Türkiye'nin bölgede bulunmasının daha önceden muhacir konumuna düşmüş halkın tekrar topraklarına dönmesi için umut verici olduğunu ifade ettiler. Türkiye'nin bölgede bulunmasını, başta güvenlik olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin sağlanması adına büyük bir şans olarak değerlendirdiklerini kaydeden Süryani cemaati temsilcileri, bölgede tarım, hayvancılık, ticaretin ve sanayinin gelişmesi için Türkiye'nin daha fazla destek olmasını talep etti.

11 yıl sonra ilk kez Vali Abdullah Erin'in sayesinde Resulayn'a yeniden gelme fırsatı bulduğunu ifade eden Metropolit Filüksinos Saliba Özmen, "Tabi problemlerimiz var. Ama çözülecek inşallah. Sayın Valimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin dirayeti ve yardımlarıyla inşallah tüm sorunlar güzel bir şekilde çözülür" diyerek, Vali Erin'e teşekkür etti. Özmen, Müslüman, Hristiyan, Türk, Arap, Kürt fark etmeden bölgede yaşayan halkın, diniyle, diliyle, kültürü ve gelenekleriyle büyük bir zenginlik olduğunu, karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörü ile tüm sorunların aşılacağına inandıklarını söyledi.

"Çözülemeyecek sorunumuz yok"

Önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bölgede yaşayan Süryani halkın yaşadığı sıkıntıları birebir dinleme fırsatı bulduklarını ve onların yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, çözülmeyecek sorunun olmadığını, istişare ve kararlılıkla tüm sorunların üzerine gideceklerini söyledi. Yaşanan sıkıntıların büyük kısmının sadece Süryani vatandaşların değil, bölgede bulunan tüm halkın ortak sorunu olduğunu ve bu sorunları çözmek için büyük çaba gösterdiklerini kaydeden Vali Erin, tarımla uğraşan çiftçilerin ekonomik olarak desteklenmesi, ziraat ve ticaretin canlanması gibi konularda planlamalar yaptıklarını ifade etti.

Vali Erin, Türkiye ile karşılıklı gidiş geliş konusunda makul taleplerin Resulayn Koordinatörü Vali Yardımcısına veya Mahalli Meclise iletilebileceğini, tüm taleplere yardımcı olunacağını belirtti.

Toplantıdan sonra Resulayn Süryani Ortodoks Kilisesini ziyaret ederek burada halkla buluşan Vali Erin, daha sonra Resulayn Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek buradaki bir programa katıldı. Halk Eğitim Merkezinde verilen kurslar ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Erin, kursiyerlere başarılar diledi. - ŞANLIURFA

Vali Erin, Resulayn'daki Süryani cemaatiyle buluştu
Vali Erin, Resulayn'daki Süryani cemaatiyle buluştu
Vali Erin, Resulayn'daki Süryani cemaatiyle buluştu
Vali Erin, Resulayn'daki Süryani cemaatiyle buluştu
Vali Erin, Resulayn'daki Süryani cemaatiyle buluştu
Vali Erin, Resulayn'daki Süryani cemaatiyle buluştu
Vali Erin, Resulayn'daki Süryani cemaatiyle buluştu

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Resulayn, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Erin, Resulayn'daki Süryani cemaatiyle buluştu - Son Dakika


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