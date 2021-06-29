Üye Girişi
Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti - Son Dakika

Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti

29.06.2021 17:01
Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bilek güreşinde Türkiye birinciliği ve Avrupa üçüncülüğü olan Şanlıurfalı milli sporcu Abdussamet Ocakoğlu'nu makamında kabul ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan adına güreş tuttu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bilek güreşinde Türkiye birinciliği ve Avrupa üçüncülüğü olan Şanlıurfalı milli sporcu Abdussamet Ocakoğlu'nu makamında kabul ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan adına güreş tuttu.

20 Haziran Babalar Günü etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilek güreşine davet eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaretiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile önceki gün Şanlıurfa'da bilek güreşi yapan milli sporcu Abdussamet Ocakoğlu, Bakan Varank'ın önerisi üzerine de Cumhurbaşkanını temsilen Vali Abdullah Erin ile bugün bilek güreşi yaptı. Bakan Varank'ın, "Cumhurbaşkanının temsilcisi validir" diyerek şampiyon güreşçiyi Vali Erin'e yönlendirmesi üzerine gerçekleşen bilek güreşi, valilik makam odasında gerçekleşti. Genç sporcu Abdussamet Ocakoğlu ile antrenörü İlyas Mintaş'ı makamında kabul eden Vali Erin, şampiyon sporcu ile bilek güreşi yaptı.

Genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik eden Vali Erin, "Gençlerimizin yetenekleri doğrultusunda desteklenmeleri halinde ne büyük başarılar elde ettiğine defalarca şahit oluyoruz. Abdüssamet kardeşimiz de elde ettiği Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa'daki derecesiyle hem Şanlıurfa'nın hem de ülkemizin gururu olmuş, Türk Milletinin bükülmez bileğini temsil etmiştir. Kendisine başarılar diliyor, gençlerimize örnek olmasını diliyorum" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Kulübü milli sporcusu Abdüssamet Ocakoğlu, 55 kilo gençler klasmanında Türkiye şampiyonu olmuş, 14-22 Mayıs 2021 tarihlerinde Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasına Türkiye'yi temsilen katılarak, Avrupa 3'üncülüğü elde ederek ülkemizin gururu olmuştu. - ŞANLIURFA

Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti
Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti
Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti
Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti
Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti

Mustafa Varank, Abdullah Erin, Milli Sporcu, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti - Son Dakika Spor


Son Dakika

Memlekete dönerken 17:28 Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Ali Demirel'den geriye güldüren skeçleri kaldı 17:11 Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Ali Demirel'den geriye güldüren skeçleri kaldı Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı 17:10 Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı
Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı 17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı 16:52 Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış 16:15 Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı 15:48 Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor 15:33 Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor

Son Dakika Haberleri
17:30 Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi
17:16 Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor
17:10 Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı
17:03 Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı
16:52 Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı
16:50 Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek
16:17 Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı
16:07 Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları
15:57 Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi
Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi         
17:31
Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor         
17:16
Titizlikle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor Titizlikle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor         
17:10
Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor         
16:54
Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek Son Dakika: Bakan Koca'dan müjde: Spor müsabakaları, alınacak tedbirlerle seyircili oynanabilecek         
16:50
Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları         
16:08
Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı         
15:37
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi         
15:27
İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi         
15:23
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı         
15:15
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz etti, hakim tepki gösterdi Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz etti, hakim tepki gösterdi         
15:08
Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz         
14:42
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 17:35:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement