Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gerilim sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gerilim sürüyor

22.05.2021 16:01
Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gerilim sürüyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 akraba arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın ardından husumetli ailelerin gerginliği sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 akraba arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın ardından husumetli ailelerin gerginliği sürüyor. Akraba olan ailelerin bulunduğu mahallede ve yaralıların getirildiği hastanede geniş güvenlik tedbirleri alındı

Olay ilçeye bağlı Sarıören Mahallesi Ağaşı Taşlı sokağında çıktı. Alınan bilgilere göre daha önce husumetli 2 akraba aile, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başlamış, tartışma kısa sürede uzun namlulu silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ihbar üzerine ambulanslarla Siverek Devlet hastanesine kaldırılırken, çatışmada ölenler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çatışmada 3 ev kundaklandı

Ailelerin kavgasının bilançosu da olayın ardından ortaya çıkmaya başladı Kavgada taraflar birbirlerine evlerine saldırarak, evlerini kundaklamaya çalıştığı öğrenilirken, olaylarda 3 ev ve çok sayıda araç zarar gördü.

Çatışmada bir köpekte vuruldu

Çatışma sırasında evin önünde bağlı olan bir köpeğin de silahlardan çıkan mermilerle yaralandığı öğrenildi. Ayaklarından yaralanan kanlar içinde kalırken, hayvanın veteriner gözetiminde tedavisine başlandığı bildirildi. Olayın ardından güvenlik güçleri de olayların daha da büyümemesi için geniş güvenlik tedbirleri aldı. Kavga ihbarının ardın olay yerine sevk edilen çok sayıda jandarma ekipleri, kavganın yaşandığı mahalleyi abluka altına aldı. Yeni bir kavganın yaşanmaması için jandarma ekipleri aileler arasında barikat oldu.

Jandarma ekipleri, polislerle birlikte de yaralıların getirildiği hastanede de geniş güvenlik tedbirleri aldı. Ekipler, olayın ardından yaralıların hastaneye akın eden yaralı yakınlarının yeni bir olaya neden olmaması için hastane çevresinde adeta etten duvar ördü.

"Olay kontrol altında"

Olayın hemen sonrasında Siverek Devlet hastanesine giderek yaralıları ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yetkililerden ise olayla ilgili detaylı bilgi aldı. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Erin, olayın kontrol altında olduğunu kaydederek, "Sabah 09.30 sularında Siverek'e bağlı Taşlı kırsal mahallesinde akraba olan aileler arasında ev yapımı meselesinden kaynaklanan silahlı kavga olayının meydana geldiğini ifade ederek, "Üç vatandaşımızı maalesef kaybettik. Yaralanan altı vatandaşımız var. Onlar da olayın hemen ardından 112 ekiplerince önce Siverek Devlet Hastanesine, ardından Şanlıurfa'daki hastanelere nakledildiler. Yaralıların hayati tehlikeleri yok. Olayın haber alınmasının hemen ardından Jandarma Komutanımız, İlçe Jandarma Komutanımız, Kaymakamımız ve güvenlik birimlerimiz hem olayın yaşandığı köyde hem de hastanede faillerin yakalanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldılar. Ben de süratle Siverek ilçemize geldim ve hastaneyi ziyaret ettim. Şu anda Kaymakamlığımızda olayı takip ediyoruz. Adli soruşturma başlatıldı ve devam ediyor. Şu anda olay kontrol altında. Ancak üç vatandaşımız çok gereksiz bir meseleden dolayı hayatını kaybetmiş oldu" dedi.

Şanlıurfa'nın bu tür olaylarla anılmasından duydukları üzüntüyü dile getiren Vali Erin, "Bu konuda yürüyen ve tamamlanmak üzere olan bir projemiz var. Arazi kullanımı ve paylaşımından kaynaklı insan hayatına bu şekilde kıyılmasının önüne geçmek için alınması gereken tedbirleri içeren, sosyolojik boyutları da olan akademisyenler, sosyologlarla geliştirdiğimiz bir proje. Bu çalışmamız tamamlandıktan sonra, Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşanan olaylara son vermek için alınması gereken önlemleri almış olacağız" diye konuştu.

Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifalar dileyen Vali Erin, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların güvenlik güçlerince sürdürüldüğünü, en kısa sürede netice alınmasını ümit ettiklerini söyledi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gerilim sürüyor
Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gerilim sürüyor
Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gerilim sürüyor
Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gerilim sürüyor
Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gerilim sürüyor
Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gerilim sürüyor
Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gerilim sürüyor
Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gerilim sürüyor
Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gerilim sürüyor

Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında gerilim sürüyor - Son Dakika


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