Vali Erin Suruç Hokey Takımı oyuncularıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vali Erin Suruç Hokey Takımı oyuncularıyla buluştu - Son Dakika

Vali Erin Suruç Hokey Takımı oyuncularıyla buluştu

7 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 6-11 Aralık 2019 tarihlerinde Malatya'da gerçekleştirilen U16 Hokey müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olarak süper lige yükselen Suruç Gençlik Spor Hokey Takımını tebrik etti.

Vali Erin Suruç Hokey Takımı oyuncularıyla buluştu, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 6-11 Aralık 2019 tarihlerinde Malatya'da gerçekleştirilen U16 Hokey müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olarak süper lige yükselen Suruç Gençlik Spor Hokey Takımını tebrik etti.


Suruç ilçesine giden Vali Abdullah Erin, Suruç Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünde, Suruç Hokey Takımı ile bir araya geldi. Genç sporcularla sohbet ederek, başarılarından dolayı tebrik eden Vali Erin, süper ligde başarılar diledi.


Suruç Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki kapalı spor salonu ve diğer kısımları da denetleyen Vali Erin, spor salonunun eksikliklerinin giderilmesi ve tadilat işlemlerinin bir an önce gerçekleştirilmesi için Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İbrahim Halil Alp'ı arayarak talimat verdi.


Vali Erin, buradaki incelemelerinin ardından Suruç Kaymakamı ve Kayyum Belediye Başkanı Kenan Aktaş'ı Suruç Belediyesi'ndeki makam odasında ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Suruç Gençlik Spor Hokey Takımı, U16 Türkiye finallerine 4 bölgeden katılan 9 takım arasında namağlup şampiyon olarak süper lige yükselmişti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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