Vali Erin Suruç ve Akçakale'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Erin Suruç ve Akçakale'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Erin Suruç ve Akçakale'de incelemelerde bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ve Akçakale ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Erin Suruç ve Akçakale'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ve Akçakale ilçelerinde incelemelerde bulundu.


Suruç'taki incelemelerinde vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, engelliler ve gençlerle özel olarak ilgilendi. Ziyaret ettiği esnafa da hayırlı işler dileyen Vali Erin, Suruç Belediyesi tarafından yapılması planlanan kütüphane binasının inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu. Proje hakkında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'tan bilgi alan Vali Erin, buradaki incelemelerinin ardından Akçakale'ye hareket etti.


Akçakale'de daha önce saha düzenlemeleri yapılan Akçakale Gümrük Müdürlüğü binasında devam eden onarım çalışmalarını denetleyen Vali Erin, buradaki incelemelerinden sonra Telabyad'a geçti.


Vali Erin'e Suruç, Akçakale ve Telabyad ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi de eşlik etti. - ŞANLIURFA

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KDK'dan acil tıp teknisyenlerini sevindiren mesai ve harcırah kararı
Kalbinin delik olduğunu 61 yaşında öğrendi Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 01:07:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Erin Suruç ve Akçakale'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]