Şanlıurfa Valisi Erin, tarihi çarşılarda halkla buluştu - Son Dakika

Resmi çalışma programının dışında kalan tüm zamanını vatandaşlarla buluşmaya ayıran Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ziyaret ettiği Haşimiye Meydanı, Aktar Pazarı ve tarihi hanlar bölgesinde yüzlerce vatandaş ve esnafı dinledi.

Haşimiye Meydanından başladığı esnaf ve vatandaşla buluşmasına Pazar Camii, Aktar Pazarı, Tütüncü Pazarı ve tarihi hanlar bölgesinde devam eden Vali Erin, akşam saatlerine kadar yüzlerce vatandaş ve esnaf ile sohbet edip, talep ve beklentilerini dinledi.

Çocuklarla yakından ilgilenen ve bir çocuğa kırtasiye malzemesi alan Vali Erin'e, babasının vefatından dolayı vatandaşlar da başsağlığı dilediler. - ŞANLIURFA