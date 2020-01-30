Vali Erin, tarihi konaklarda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vali Erin, tarihi konaklarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Erin, tarihi konaklarda incelemelerde bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, restore edilen tarihi evlerde incelemelerde bulundu.

Vali Erin, tarihi konaklarda incelemelerde bulundu, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, restore edilen tarihi evlerde incelemelerde bulundu.


Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından restore edilen yirmi kadar tarihi eve yenilerini ilave etmek için çalışmalar devam ederken, mülk sahipleri ile temas kurulan evler de incelemeye alındı. Vali Erin, şehrin kimliğini oluşturan, her biri eşsiz bir kültür hazinesi olan tarihi Urfa evlerinin yaşatılması için çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Şanlıurfa geleneksel mimarisinin en önemli örneklerinden sayılan bu yapıların, geleceğe bırakılacak en önemli miras olduğunu belirten Vali Erin, "Şanlıurfa'yı Şanlıurfa yapan, şehrin kimliğini oluşturan esas unsur bu yapılardır. Her biri eşsiz birer şaheser olan tarihi konakların yirmiden fazlasını kamulaştırarak, restorasyonlarını ŞURKAV nezaretinde gerçekleştirdik. 58 Meydanı olarak isimlendirdiğimiz bölgede, ada halindeki bu yapıları Vilayetler Birliği'ne butik otel yapılmak üzere devretmiş bulunuyoruz. Bu devirden elde ettiğimiz geliri de yine tarihi yapılarımızın ihyası için kullanacağız. Bugün ziyaret ettiğimiz tarihi yapıların sahipleriyle görüşmeler devam ediyor. İki seçeneğimiz var, ya sahiplerinin bu evleri koruyarak yaşatmasını istiyoruz veya mülkiyetini bize devredin, biz yaşatalım diyoruz" dedi.


Tescilli tarihi yapıların yıkılmasına, metruk halde bırakılmasına veya ilgili kurulların izinleri olmadan onarılmasına müsaade etmediklerini ifade eden Vali Erin, Vilayetler Birliği'ne devredilen tarihi evlerin Şanlıurfa'nın tarihi kimliğine yakışır nitelikte, uluslararası standartlarda hizmet verecek butik otel yapımı için çalışmaların devam ettiğini söyledi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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