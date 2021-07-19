Vali Erin, Tel Abyad halkının yüzünü güldürdü - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu Tel Abyad'a giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, uzun yıllar sonra ilçeye kesintisiz elektrik sağlanmasının sevincini halkla paylaştı.

Terör örgütlerinin bölgeden kaçarken tahrip ettikleri enerji şebekeleri nedeniyle, elektriklerini jeneratörlerle sağlayan Tel Abyad'a bedeli mukabili Türkiye'den elektrik sağlanmasından büyük memnuniyet duyan Tel Abyad halkı, Türkiye'ye ve Vali Abdullah Erin'e teşekkür etti. Esnafı ziyaret ederek elektriklerinin gelip gelmediğini soran Vali Erin, Perşembe gününe kadar abonelerini yapmalarını rica etti.

Esnaf ziyaretini yaparken bir grup çocukla giyim mağazasına giren Vali Erin, çocuklara bayramlık giyim alarak hediye etti. İstedikleri elbiseleri almanın sevincini yaşayan çocuklar, Vali Erin'e teşekkür etti.

Vali Erin'e Tel Abyad ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti. - TEL ABYAD