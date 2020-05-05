Vali Erin, Telabyad'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek huzur ve güven ortamının oluştuğu Telabyad'da SUDKOM tarafından yapımı devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.



Telabyad merkezinde Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından geçtiğimiz aylarda inşaatına başlanan Emniyet Müdürlüğü, Nüfus ve Vergi Dairesi inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Erin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Türkiye'den yetkililerin gözetiminde devam eden inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirten Vali Erin, yeni hizmet binalarının faaliyete girmesiyle Barış Pınarı Bölgesinde kamusal hizmet alanlarında önemli bir adım atılmış olacağını söyledi. Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçen Telabyad ve Resulayn'da çoğu altyapı hizmeti 25-30 yıl öncesine aitti. Terör örgütlerinin bölgeyi terk ederken tahrip ettiği ve tuzakladığı eski binalar yıkılmış, yeni hizmet binalarının yapımına başlanmıştı. - TEL ABYAD