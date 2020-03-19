Vali Erin Telabyad'da mesafeyi koruyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Erin Telabyad'da mesafeyi koruyor - Son Dakika

Vali Erin Telabyad'da mesafeyi koruyor

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Telabyad'da incelemelerde bulundu.

Vali Erin Telabyad'da mesafeyi koruyor, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Telabyad'da incelemelerde bulundu. Cana yakınlığı ve samimiyeti ile bilinen Vali Erin, ziyareti süresince insanlarla arasındaki mesafeyi korumaya ve tokalaşmamaya özen gösterdi.


Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Telabyad'da kamu hizmetlerinin sorunsuz verilmesi için sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Erin, koronavirüs tedbirleri kapsamında Akçakale Gümrük Kapısında görevlendirilen sağlık personelini yerinde denetledi. Görevli olarak Türkiye'den Telabyad'a geçen kamu görevlileri ile Telabyad'dan Türkiye tarafına geçen askerler dahil herkesin, dönüşte sağlık taramasından geçirilmesi talimatının aksatılmadan yürütülmesine dikkat çeken Vali Erin, sağlık personeline de kendilerini korumaya yönelik tedbirleri en üst seviyede tutmaları talimatını yineledi.


Akşam saatlerine kadar Telabyad'da yürütülen çalışmaları denetleyen Vali Erin, tadilatı devam eden Telabyad Mahalli Meclisi binası ile inşaatı tamamlanan Telabyad Sağlık Merkezinde incelemelerde bulunduktan sonra, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.


Koronavirüs tedbirlerini dikkate alarak insanlarla arasına mesafe koyan Vali Erin, Telabyad temasları boyunca kimseyle tokalaşmamaya da özen gösterdi. Vali Erin ve beraberindeki korumalar, Türkiye'ye geçerken de sağlık taramasından geçirildi. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:56 Kaynak: İHA

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