Vali Erin, Topdağı Mahallesinde Halkla Buluştu - Son Dakika

Koronavirüs salgın tedbirleri nedeniyle bir süredir ertelediği vatandaşla buluşma toplantılarına, salgın tedbirlerine riayet ederek yeniden başlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bugün de Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesinde halkla bir araya geldi.

Mahalledeki bir kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Vali Erin, sorun, talep ve beklentileri dinleyerek notlar aldı. Vali Erin'in mahallelerine geldiğini duyan vatandaşlar kısa sürede kahvehanede toplanarak Vali Erin ile sohbet edip, sıkıntılarını anlatma fırsatı buldular.

Vatandaşlar, mahallelerini ziyaret ederek kendileriyle yakından ilgilendiği için Vali Erin'e teşekkür ettiler. (198)