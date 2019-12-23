Vali Erin, Viranşehir'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Erin, Viranşehir'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Vali Erin, Viranşehir'de vatandaşlarla buluştu

6 saat önce

Hafta sonu Viranşehir ilçesini ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Oğlakçı kırsal Mahallesinde yaşayan Yezidi vatandaşların bayramlaşma törenine katıldı.

Vali Erin, Viranşehir'de vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Hafta sonu Viranşehir ilçesini ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Oğlakçı kırsal Mahallesinde yaşayan Yezidi vatandaşların bayramlaşma törenine katıldı. Oğlakçı kırsal Mahallesi sakinlerinin karşıladığı Vali Erin, burada vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını tebrik etti.


Mahalledeki bayramlaşmanın ardından Viranşehir Belediyesine geçen Vali Erin, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile bir süre görüşerek, ilçede yürütülen çalışmaları istişare etti.


Vali Erin'e Viranşehir ziyaretine, İlçe Kaymakamı Ömer Dereci, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi de eşlik etti. - ŞANLIURFA

Abdullah Erin, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
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