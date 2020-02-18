Vali Erin Viranşehir şehitleri için okutulan mevlite katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Erin Viranşehir şehitleri için okutulan mevlite katıldı - Son Dakika

Vali Erin Viranşehir şehitleri için okutulan mevlite katıldı

7 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir ilçesinde 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan ortaokul öğrencisi Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete için okutulan mevlit programına katıldı.

Vali Erin Viranşehir şehitleri için okutulan mevlite katıldı, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir ilçesinde 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan ortaokul öğrencisi Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete için okutulan mevlit programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, Hıdır Tepret Camisi'nde okutulan mevlit programının ardından şehitler için verilen yemeğe katıldı.

Burada şehitlerin aileleri ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Erin, Kete'nin oğlu İbrahim'i severek oyuncak verdi.

Vali Erin, Viranşehir Adalet Sarayını da ziyaret ederek, hakim ve savcılarla bir araya geldi.

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı Harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı kamerada Şanlıurfa amca çocukları arasında silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:39:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Erin Viranşehir şehitleri için okutulan mevlite katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]