Son Dakika Haberleri: Vali Erin yaralıları ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Erin yaralıları ziyaret etti

Vali Erin yaralıları ziyaret etti

10 dakika önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç'a atılan mühimmatların patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Erin yaralıları ziyaret etti, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç'a atılan mühimmatların patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Erin, Suruç Devlet Hastanesi'nde de tedavisi devam eden yaralıları ziyaret etti.


Yaralı vatandaşlar hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Erin, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra Akçakale ilçesine geçerek yine teröristler tarafından atılan havan topu nedeniyle evinde hasar meydana gelen Bedir Dal adlı vatandaşı olay yerinde ziyaret etti. Akçakale'ye Suriye tarafından atılan son havan mermisinin isabet ettiği evin boşaltılması sayesinde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu değerlendiren Vali Erin, hasarın tamiri ve zararların karşılanması için Kaymakamlık nezaretinde çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, Akçakale halkına geçmiş dileklerini iletti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa Spor Bakanı asker selamına taktı: UEFA'dan yaptırım talep ediyorum
Volkswagen, Türkiye'ye yapacağı fabrika yatırımını Barış Pınarı Harekatı sebebiyle erteledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:11:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Erin yaralıları ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]